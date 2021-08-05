Edirne'de motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı denetimi gerçekleştirildi
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Edirne'de motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı denetimi gerçekleştirildi

Edirne'de motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı denetimi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı denetimi gerçekleştirdi.

Talat Paşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak kask takanlara teşekkür etti.

Kask takmayan sürücülere bir defaya mahsus olmak üzere cezai işlem uygulamayan ekipler, sürücüleri uyarıp bilgilendirici broşür dağıttı.

Sürücü Süleyman Işık, gazetecilere, sürüş güvenliği açısından motosiklet sürücülerinin kasklarını takması gerektiğini söyledi.

Yapılan denetimin farkındalık açısından yerinde olduğunu belirten Işık, "Kaskımı her zaman takıyorum. Sağlımız için takmalıyız. Herkese kaskını takmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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