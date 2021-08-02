Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı
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Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı

Edirne'de motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'nin İpsala ilçesinde, motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, motosiklet çaldığı kamera kayıtlarından tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.B'ye ait motosiklet evinin bahçesinden çalındı.

Olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli C.P'yi tespit etti.

Gözaltına alınan C.P, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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