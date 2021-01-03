Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 164 bin 856'ya yükseldi

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısının 164 bin 856 olduğu bildirildi.

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısının 164 bin 856 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasım sonu itibarıyla Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre 4 bin 143 artarak 164 bin 856'ya ulaştığı belirtildi.

Bu rakamın Türkiye genelindeki 24 milyon 64 bin 532 motorlu kara taşıtının binde 6,9'unu oluşturduğu ifade edildi.

Kentteki toplam taşıt sayısının yüzde 43'ünü 71 bin 6 ile otomobiller oluştururken, kasım ayında 2 bin 969 taşıtın devri gerçekleşti.

Devredilen taşıtlar arasında otomobil yüzde 62,1 ile ilk sırada yer alırken, otomobili sırasıyla yüzde 14 ile kamyonet, yüzde 13,5 ile traktör ve yüzde 6 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4'ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı