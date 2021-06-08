Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız

Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Habermetre - Haberler | Spor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Musabeyli köyü koruluğunda yapılan Motor Sporları Merkezi Motocross Parkuru tanıtımında yaptığı konuşmada Edirne'yi su sporlarından sonra motor sporları merkezide yapacağız dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Musabeyli köyü koruluğunda yapılan Motor Sporları Merkezi Motocross Parkuru tanıtımında yaptığı konuşmada Edirne'yi su sporlarından sonra motor sporları merkezide yapacağız dedi.

"Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz" sloganı ile Musabeyli köyünde yapılan Bin 810 metre uzunluğunda ve 7 atlama rampası bulunan parkurun tanıtım ve spor merkezinin eklentilerinin temel atma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanları Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke ve davetliler ile sporcular katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp burada yaptığı konuşmada, Edirne'yi su sporlarının ardından motor sporları merkezi haline getirecekleri belirterek, "Yaklaşık 11 ay kadar önce Edirne'de motor sporlarına gönül vermiş olan dernek üyelerimiz beni ziyarete geldi, benden bu sporu güvenli bir şekilde yapacak alan istiyoruz dediler. Biz sadece Edirne'ye hitap edecek tesis yapmak yerine Edirne'ye yakışacak uluslararası standartlarda yarışmaların yapılacağı bir motor sporları merkezi yapmaya karar verdik. Federasyonumuzla iletişime geçerek ortak çalışma yaptık ve şuanda bulunduğumuz bu alanda gerek pist gerek sosyal donatı alanları olsun projelerin her bir anı federasyonumuzla beraber gerçekleştirdik. Biz burada sonbaharda uluslararası yarışmaları yapacağız. Hafta sonunda Meriç nehrinde su sporları ile ilgili yarışma düzenledik ve Edirne su sporları merkezi olacak dedik. Bugün buradan da diyoruz ki Edirne Motor sporlarının da merkezi olacak. Burada bin 810 metrelik pist var ve 7 atlama rampası var. Bu hafta itibari ile pistin dışındaki üst yapı çalışmalarına başlıyoruz, burada ayrıca bir çadır kamp alanı ve karavan kamp alanı seyir alanları yapacağız. Edirne'yi su ve motor sporları merkezinin ardından hava sporları merkezi haline getirme planlarımız var. Edirne'de geçmişti inşasına başlanmış ve yarım kalmış Demirhanlı havaalanı inşaatımız var, bu yarım kalan havaalanımızı para motor ve pervaneli tek ve iki motorlu uçakların inip kalkabileceği hava sporları merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra Edirne Hava sporlarının da merkezi olacak" dedi.

Konuşmaların ardından piste geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp eline damalı bayrağı alarak minik motorcuların startını verdi. "Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz" sloganı ile piste çıkan sporcular kıyasıya bir yarış yaparak atlama rampalarında görsel şölen sundu.

Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 16:10:48. #1.13#

title