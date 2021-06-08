Vali Canalp; Edirne'yi Su Sporlarından Sonra Motor Sporlarının da Merkezi Yapacağız

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Musabeyli köyü koruluğunda yapılan Motor Sporları Merkezi Motocross Parkuru tanıtımında yaptığı konuşmada Edirne'yi su sporlarından sonra motor sporları merkezide yapacağız dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Musabeyli köyü koruluğunda yapılan Motor Sporları Merkezi Motocross Parkuru tanıtımında yaptığı konuşmada Edirne'yi su sporlarından sonra motor sporları merkezide yapacağız dedi.

"Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz" sloganı ile Musabeyli köyünde yapılan Bin 810 metre uzunluğunda ve 7 atlama rampası bulunan parkurun tanıtım ve spor merkezinin eklentilerinin temel atma törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanları Ogün Baysan, Mahmut Nedim Akülke ve davetliler ile sporcular katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp burada yaptığı konuşmada, Edirne'yi su sporlarının ardından motor sporları merkezi haline getirecekleri belirterek, "Yaklaşık 11 ay kadar önce Edirne'de motor sporlarına gönül vermiş olan dernek üyelerimiz beni ziyarete geldi, benden bu sporu güvenli bir şekilde yapacak alan istiyoruz dediler. Biz sadece Edirne'ye hitap edecek tesis yapmak yerine Edirne'ye yakışacak uluslararası standartlarda yarışmaların yapılacağı bir motor sporları merkezi yapmaya karar verdik. Federasyonumuzla iletişime geçerek ortak çalışma yaptık ve şuanda bulunduğumuz bu alanda gerek pist gerek sosyal donatı alanları olsun projelerin her bir anı federasyonumuzla beraber gerçekleştirdik. Biz burada sonbaharda uluslararası yarışmaları yapacağız. Hafta sonunda Meriç nehrinde su sporları ile ilgili yarışma düzenledik ve Edirne su sporları merkezi olacak dedik. Bugün buradan da diyoruz ki Edirne Motor sporlarının da merkezi olacak. Burada bin 810 metrelik pist var ve 7 atlama rampası var. Bu hafta itibari ile pistin dışındaki üst yapı çalışmalarına başlıyoruz, burada ayrıca bir çadır kamp alanı ve karavan kamp alanı seyir alanları yapacağız. Edirne'yi su ve motor sporları merkezinin ardından hava sporları merkezi haline getirme planlarımız var. Edirne'de geçmişti inşasına başlanmış ve yarım kalmış Demirhanlı havaalanı inşaatımız var, bu yarım kalan havaalanımızı para motor ve pervaneli tek ve iki motorlu uçakların inip kalkabileceği hava sporları merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra Edirne Hava sporlarının da merkezi olacak" dedi.

Konuşmaların ardından piste geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp eline damalı bayrağı alarak minik motorcuların startını verdi. "Tarihin Başkentinde Sınırları Zorluyoruz" sloganı ile piste çıkan sporcular kıyasıya bir yarış yaparak atlama rampalarında görsel şölen sundu.

Kaynak: Habermetre