EDİRNE'DE MOR TARLALARDA HASAT BAŞLADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE'DE MOR TARLALARDA HASAT BAŞLADI

TÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada hasat mevsimi başladı.

27.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:05

TÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantada hasat mevsimi başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Ensitüsü (TTAE) Müdürü Adnan Tülek, Edirne'de yaklaşık 320 dekar ekili alanda hasadı gerçekleştirilen lavantanın ülke genelinde 2 - 3 yıl içerisinde ekiliş alanlarının gelişmesiyle, var olan ihtiyaç açığının kapanacağını ifade etti.

Edirne'de haziran ayıyla birlikte olgunluğa erişen lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 10 gün boyunca ziyaretçiye açılan tarlalar, üreticiler tarafından özenle hasat ediliyor. Lavantanın Edirne'de 6 yıl önce ıslahını başlatan TTAE Müdürü Doç.Dr. Adnan Tülek, hem elde edilen yağı hem de balıyla verimli bir ürün olduğunu ifade etti. Tülek, 2 - 3 yıl içerisinde ekiliş alanlarının genişlemesiyle lavantada var olan ihtiyacın ise karşılanacak duruma gelineceğini belirtti.

'HASAT İÇİN HAVANIN RÜZGARSIZ VE YAĞMURSUZ OLMASI GEREK'

Lavantada, çiçeklerin yüzde 80'inin açtıktan sonra hasat döneminin başladığını kaydeden Tülek, "Lavantada hasat dönemi çiçeklerin yaklaşık yüzde 80'i açtığı dönemde gerçekleştirilir. Bu süre yaklaşık 1 hafta - 10 gün civarındadır. Lavantada muhtelif çeşitler var. Çeşitler arasında yaklaşık 1 hafta fark var. Bu da dikkate alındığında bölgemizde 20 gün civarında bir hasat zamanı sağlıyor diyebiliriz. Havaların rüzgarsız ve yağmursuz olması lazım hasat için. Aksi takdirde verim ve kalitede bir takım olumsuzluklar olabiliyor" şeklinde konuştu.

'2020'DE EKİM ALANI ARTTI'

Trakya'da yapılan örnek çalışmalarla ekim alanlarının son yıllara hızla artmaya başladığını ifade eden Tülek, "Edirne'de 2019 yılında 155 dekar olan ekim alanı 2020 ÇKS kayıtlarına göre 320 dekar civarına ulaştı. Trakya bölgesinde ise lavanta ekimi yaklaşık 2300 dekar civarında. Ülkemiz geneline bakıldığında 10 bin 900 dekar bir ekim alanı söz konusu. Tabi alternatif bir bitki. Özellikle bu bitkiyi marjinal alanlar için, ayçiçeği ve buğdayda verim alınamayan, ya da ekonomik düzeyde verim alınamayan alanlar için öneriyoruz. Özellikle endüstriyel üretime müsait olan bir bitki. Uçucu yağ elde edilen dünyada kültürü yapılan önemli bir bitki" dedi.

'ELDE EDİLEN YAĞ ORANI VE KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Lavantada dikkat edilmesi gereken en önemli konunun başında dekar başına alınacak yağ miktarı olduğunu söyleyen Tülek, "Özellikle gerek bölgemizde, gerekse dünyadaki en önemli üretim yerlerinden biri olan bize yakın Bulgaristan'da dekara yağ verimine bakıldığında dekara 4 ile 12 kg arasında yağ elde ediliyor. Elde edilen yağ miktarı kadar kalitesi de çok önemli. Uluslararası her ülkenin kriterleri var. O referans değerleri arasında içerdiği kimyasal bileşenlerin oranı çok önemli. Yağın kalitesi açısından bu oranlar çok önemli. Bunun yanında lavantayı önemli kılan diğer özelliği de ekstra geliri diyebiliriz. Özellikle lavantadan elde edilen lavanta balı çok kıymetli. Şu anda bile arıların aktif olarak çalıştığını görürsünüz" diye konuştu.

'2 - 3 YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN MİKTAR KARŞILANACAK HALE GELECEK'

İlerleyen yıllarda Türkiye'de ekim alanlarının genişlemesiyle, ihtiyaç duyulan lavanta yağı da karşılanmış olacağını belirten Tülek, "Genel olarak dış ticaret istatistiklerine baktığımızda yaklaşık 5 - 6 ton civarında ithalatımız, 1 ton civarında da ihracatımız söz konusu. Dolayısıyla her yıl biz ortalama 5 ton civarında yağ ithal ediyoruz. Mevcut üretimimiz 2 - 3 yıl sonra bu üretimimiz söz konusu açığı karşılayacak miktara gelecek" ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE MOR TARLALARDA HASAT BAŞLADI

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Can Bartu Caner Erkin Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: EDİRNE'DE MOR TARLALARDA HASAT BAŞLADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:08:07. #1.15#
title