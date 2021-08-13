Edirne'de mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor

Edirne'de mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3'üncü il olan Edirne'de, mobil aşı ekipleri köy köy dolaşarak aşı hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3'üncü il olan Edirne'de, mobil aşı ekipleri köy köy dolaşarak aşı hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Edirne'de mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplumsal bağışıklığın sağlanması için köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekiplerin ilçeye bağlı köylere giderek sırası gelenlere aşı yaptığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması için etkin aşılamanın önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak Kovid-19 aşılamasıdır. İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşılama Ekibi tarafından Hıdırköy ve Sarpdere köylerinde Biontech ve Sinovac Kovid-19 aşılarının uygulaması gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 581 bin 849 Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 82,7'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 3'üncü sırada yer alıyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Caner Erkin Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de mobil aşı ekipleri köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:34:38. #1.14#

title