Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor

Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Sağlık

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3. il olan Edirne'de, mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları yerinde aşılıyor.

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3. il olan Edirne'de, mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları yerinde aşılıyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki bir tekstil fabrikasında çalışmalarını sürdüren ekipler, iki günde 600 işçinin aşısını yaptı.

Fabrika müdürü Turgut Bakır, AA muhabirine yerinde aşı uygulamasının iş gücü kaybının önüne geçtiğini söyledi.

Sağlık müdürlüğüne teşekkür eden Bakır, "Burada hem birinci hem ikinci doz aşılar yapılıyor. Yerinde yapılması çok önemli. Çünkü iş gücü kaybımız olmuyor. Çok değerli bir çalışma. Vakit kaybetmeden yerinde yapılan aşılama çok faydalı." dedi.

İşçilerden Mualla Kutlu, aşılama çalışmaları ile eski günlerin geri geleceğine inandığını ifade etti.

Sıra beklemeden aşılarını olduklarını belirten Kutlu, "Böyle iyi oldu, hastaneler daha kalabalık. Hem işimiz aksamıyor. Ben bir kez Kovid-19 hastalığını geçirdim. Herkes aşısını olsun. Hasta olmaktansa aşı olmaları gerekli" diye konuştu.

Ufuk Alay da çalıştıkları yerde aşı olmanın kendileri için faydalı olduğunu belirterek, salgının sona ermesi herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 574 bin 299 Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 81,7'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 3. sırada yer alıyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor
Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor
Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor
Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Üner Onur Akay Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de mobil aşı ekipleri fabrika işçilerini yerinde aşılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:42:07. #1.16#

title