EDİRNE (AA) - Edirne'de minik öğrenciler ve ailelerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu iş birliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında 0-12 yaş arası çocuklar, ebeveynler ve anne adaylarına yönelik ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda minikler, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirilirken, etkinlikler sayesinde öğrenciler eğlenceli bir gün geçirdi.

Ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılarak, diş fırçalamanın önemi anlatılan çocuklar, diş fırçalama ve doğru beslenmeye yönelik oyunlar oynadı, hediye çekilişi katıldı ve fakülte öğrencilerinin hazırladığı piyesi izledi.

TÜ Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Özveren, ağız ve diş bakımı alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığını belirtti.

Miniklerin diş sağlığı konusunda eğitimde çeşitli bilgiler edindiğini aktaran Özveren, "Çocuklarımız, abilerinin ve ablalarının düzenlediği eğlenceli etkinliklerle dişlerini nasıl fırçalaması ve nelere dikkat etmesi gerektiğini öğreniyor. Fakülte öğrencilerimiz ve ana bilim dalımızın asistan hekimleriyle bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerin etkinliğimize gösterdikleri ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın eğlendiğini görmek bizi çok mutlu etti."

TÜ Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu Başkanı ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ata Batuhan Bayrak da 0-12 yaş arasındaki çocuklara, ebeveyn ve anne adaylarına yönelik eğitim ve etkinliklerin verimli geçtiğini, bu tür etkinliklerin devamını getireceklerini kaydetti.