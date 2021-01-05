Edirne'de mezarlık bahçesindeki musluklar çalındı
05.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:26
İpsala ilçesinde, mezarlık bahçesindeki musluklar çalındı.
İpsala ilçesinde, mezarlık bahçesindeki musluklar çalındı.
Alınan bilgiye göre, Saraç İlyas Mahallesi'nde bulunan mezarlıktan 4 Osmanlı ve 4 beyaz musluk sökülerek çalındı.
Olayın ardından müşteki E.O, İpsala Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.
Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar