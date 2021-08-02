Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 40 dereceyi geçen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Sıcak havadan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor.

Meteorolojik tahminlere göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 40 derece, hissedilen sıcaklık ise nemin de etkisiyle 42 dereceye yaklaşacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

Nehirlerde kum adacıkları oluştu

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de kuraklık ve tarımsal sulamanın artmasına bağlı olarak düştü.

Meriç Nehri'nin debisi 58 metreküp/saniyeye kadar inerken su seviyesinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

Tunca Nehri'nin debisi ise 7 metreküp/saniyeye kadar indi. Suyu dip seviyeye düşen nehrin yatağında adacıklar oluştu. Su akışının yavaşlaması nedeniyle su üzerinde yosun tabakaları belirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar