Edirne'de metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince metruk binada yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen FETÖ şüphelisi G.Ö'yü ilçedeki metruk bir binada saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan G.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel