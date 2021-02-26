Edirne'de metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

26.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:44
Edirne'de metruk binada saklanırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince metruk binada yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince metruk binada yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen FETÖ şüphelisi G.Ö'yü ilçedeki metruk bir binada saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan G.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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