Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi
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Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde 'Meryem ana' figürlü tarihi 2 heykelcik ele geçirildi.

29.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:05
Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

'nin ilçesinde, bir evde ' ana' figürlü tarihi 2 heykelcik ele geçirildi. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Keşan İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.Y. adlı şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

A.Y.'nin Büyük Cami Mahallesi'ndeki evine baskın yapan polis, biri 11, diğeri 8 santim uzunluğunda 'Meryem ana' figürlü 2 heykelcik ele geçirdi. A.Y. gözaltına alındı.Heykelcikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.A.Y.ise ifadesinin alınmasının ardından hakkında '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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