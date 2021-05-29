Edirne'de Meriç Nehri'nin merkezde kalan kısmı ile Çandır köyü "doğal sit alanı" ilan edildi
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Edirne'de Meriç Nehri'nin merkezde kalan kısmı ile Çandır köyü "doğal sit alanı" ilan edildi

Edirne'de Meriç Nehri'nin merkezde kalan kısmı ile Çandır köyü 'doğal sit alanı' ilan edildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Valiliğinden, kentteki doğal güzelliklerin "doğal sit alanı" ilan edildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden, kentteki doğal güzelliklerin "doğal sit alanı" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl korunan alan miktarının yüzde 20 artırılması için, doğal güzellikler ve jeolojik açıdan ender bulunan Edirne'de Meriç Nehri'nin merkezde kalan kısmı ve Enez ilçesinin Çandır köyü, Resmi Gazete'deki haritada gösterildiği şekliyle "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Tescil edilen bu alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.tvksays.csb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Edirne'de Meriç Nehri'nin merkezde kalan kısmı ile Çandır köyü 'doğal sit alanı' ilan edildi
Edirne'de Meriç Nehri'nin merkezde kalan kısmı ile Çandır köyü 'doğal sit alanı' ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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