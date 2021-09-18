Edirne'de Meriç Nehri kenarında çevre temizliği yapıldı - Haberler
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Edirne'de Meriç Nehri kenarında çevre temizliği yapıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de Meriç Nehri kenarında çevre temizliği yapıldı

Edirne'de, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Meriç Nehri kenarındaki plastik ve cam atıkları topladı.

Edirne'de, Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Meriç Nehri kenarındaki plastik ve cam atıkları topladı.

Let's Do It Türkiye Edirne Temsilciliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve çevre dernekleri iş birliğinde, Demir Köprü civarında çevre temizliği yapıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Let's Do It Türkiye Edirne Koordinatörü Berfin Kandil, etkinlikle, çevre temizliği yapmanın yanı sıra farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Kandil, "Çöp körlüğümüze dikkat çekmek istiyoruz. Çöp problemi bütün dünyayı ve ekosistemi etkiliyor. Atık problemini nasıl daha çözülebilir hale getirebiliriz bunu konuşmamız gerekli." dedi.

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek ise çevre kirliliğinin çok farklı sorunları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Çevre farkındalığı oluşturmak için temizlik etkinliği gerçekleştirildiğini belirten Elipek, "İnsanlar doğanın güzelliğinden faydalanırken maalesef çöplerini bırakıp burayı kirletiyor. Bu çok üzücü bir durum. Doğadaki çöpler, çok uzun yıllar boyunca parçalanmadan kalıyor. Parçalandıkları zaman da suların kirlenmesine neden oluyor. Bu atıkların geri dönüşüme alınması gerekli." diye konuştu.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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