Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'nin yüksek kesimleri ile Meriç Nehri'nin etrafında sis etkili oldu.
MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'nin yüksek kesimleri ile Meriç Nehri'nin etrafında sis etkili oldu.
Kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.
Tarihi Meriç Köprüsü'nün sisle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.