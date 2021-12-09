Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu - Haberler
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Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu

Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'nin yüksek kesimleri ile Meriç Nehri'nin etrafında sis etkili oldu.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'nin yüksek kesimleri ile Meriç Nehri'nin etrafında sis etkili oldu.

Kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Tarihi Meriç Köprüsü'nün sisle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu

Edirne'de Meriç Nehri etrafında sis etkili oldu

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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