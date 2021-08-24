EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de meralık alanda çıkan yangın, çok sayıda arı kovanının bulunduğu alana sıçradı.

EDİRNE'de meralık alanda çıkan yangın, çok sayıda arı kovanının bulunduğu alana sıçradı. Alevlerin sardığı 52 kovan içindeki binlerce arı öldü. Yangın, akşam saatlerinde Edirne merkeze bağlı Karayusuf köyünde meralık alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan arı kovanlarına sıçradı. Dumanları farkeden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen müdürlüğe ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, köylüler de bir yandan arı kovanlarını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken, toplamda 52 kovandaki binlerce arı öldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
Edirne'de feci kaza: Bir aile yok oldu
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ömer Çelik İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Merve Boluğur Burak Özçivit Burcu Biricik Davut Güloğlu
Spor Marcao Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
EDİRNE'DE MERALIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA BİNLERCE ARI ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 23:16:15. #1.15#

title