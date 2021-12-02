Edirne'de meclis üyeleri sokak köpekleri için çözüm arayacak

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi, kentte sayıları artan sokak köpeklerine çözüm bulmak için çalışma yapacak.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, aralık ayı toplantılarının ikinci birleşiminin ardından meclis üyelerinin sokak hayvanlarıyla ilgili istek ve taleplerini dinledi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun nedeniyle kısırlaştırılan köpeklerin sokaklara geri bırakıldığını aktaran Geçmiş, bazen sürü şeklinde gezen köpeklerin saldırgan tavırlar sergilediğini söyledi.

Edirne Belediyesinin sokak hayvanlarıyla ilgili bakım ve kısırlaştırma çalışması yaptığını fakat kısırlaştırılan köpeklerin bir süre sonra tekrar sokaklara döndüğünü anlatan Geçmiş, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili bir yasa değişikliği ya da köylerde kısırlaştırma istasyonları kurmamız gerekir. Belediyeler köylere gidemiyor, Valilik olarak her köyde kaymakamlıkların köpeklerle ilgili çalışma yaparak barınak oluşturması lazım. Çöplüğü kapattık, o çöplükte 500'den fazla hayvan kaldı. Belediye onlara yemek götürüyor ama yeterli olmayabiliyor. Hayvan severlerin bunları sahiplenmesi gerekiyor."

AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Suiçmez de sokak köpeklerinin vatandaşları korkutmaya başladığını, sokak hayvanlarına karşı olmadıklarını fakat bu konuda mutlaka önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Diğer meclis üyeleri de sokak köpeklerinin kent genelinde tehlike oluşturmaya başladığını, köpeklerin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortak bir proje ve bütçe tespit çalışması yapılması gerektiğini belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi, önümüzdeki günlerde verilecek önergeyle sokak hayvanlarının kent genelinde oluşturduğu sorunları ve yapılacak çalışmaları görüşecek.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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