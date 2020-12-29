Edirne'de maske ve mesafe kuralını ihlal edenler sık sık uyarılıyor

Edirne'de polis ekipleri, maske ve mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Edirne'de polis ekipleri, maske ve mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler düzenli olarak devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olduğu Saraçlar, Çilingiler ve Balık Pazarı caddelerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, maske kuralını ihlal eden ve sigara içen vatandaşları uyarıyor.

Banka, PTT ve fatura ödeme merkezleri önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözleniyor.

Ekipler, vatandaşları sık sık uyararak maske ve mesafe kuralı ihlalinin önüne geçmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar