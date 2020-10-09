Edirne'de maske kuralına uymayan 8 kişiye para cezası yazıldı
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Edirne'de maske kuralına uymayan 8 kişiye para cezası yazıldı

09.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:30
Edirne'de maske kuralına uymayan 8 kişiye para cezası yazıldı

Edirne'nin Enez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, "Sağlık için hepimiz için" sloganı çerçevesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş başkanlığında düzenlenen denetimlerde, maske kuralına uymayan 8 kişiye para cezası kesildi.

Denetimlerde birçok işletmeye uyarı cezası verilirken, esnaf ve vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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