Marketlerde HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor
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Marketlerde HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor

19.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'deki marketlerde tedbirler artırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'deki marketlerde tedbirler artırıldı.

Marketlerde HES kodu kontrolü uygulaması devam ediyor. Ayrıca market arabaları içeride en fazla bulunabilecek müşteri sayısınca konuluyor.

Dışarıda müşterilerin girişini organize eden görevliler, alışveriş sepeti ya da market arabası sayısına göre içerideki yoğunluğu tespit ediyor.

Girişteki alışveriş sepeti ya da market arabası bittiğinde içeri müşteri alınmıyor. Marketler, 10 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde müşteri alabiliyor.

Marketler denetlendi

"Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde Edirne Valiliği Kovid-19 Denetim Ekipleri Koordinatörü Devrim Öden, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve denetim ekipleri, marketler ve alışveriş merkezlerindeki restoranları denetledi.

Bayazıt, salgınla mücadelenin devam ettiğini, yoğunlaştırılmış denetim modeliyle vatandaşların sık kullandığı alanları denetlediklerini söyledi.

Öden de tüm kamu kurumlarının topyekun denetime katıldığını ifade etti.

Salgınla mücadelenin sürdüğünü belirten Öden, "Restoran ve marketlerde kontrollerde bulunduk. Marketlerde aynı anda içeride bulunması gereken müşteri sayısının takip ve kontrolü için burada olması gereken müşteri adedi kadar alışveriş sepeti ya da market arabası bulunduruyorlar. Buradaki sepet ya da market arabası sayısından içerideki müşteri sayısı takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

İşletme sahipleri denetimlerden memnun

Alışveriş merkezinde restoran işleten Ebru Doğan da müşterilere paket servisle hizmet verdiklerini ifade etti.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladıklarını dile getiren Doğan, "Çok sık denetleniyoruz, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Denetlemelerden memnunuz." dedi.

Kafe işletme müdürü Fahri Uyguner de ürünlerini karton bardakta hijyenik şartlarda müşterilerine sunduklarını, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat ettiklerini söyledi.

Marketlerde HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor
Marketlerde HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor
Marketlerde HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor
Marketlerde HES kodu sorgusunun yanı sıra alışveriş sepeti sayısına göre müşteri alınıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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