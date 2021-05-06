Edirne'de torununun motosikletiyle markete giden yaşlı kadına ceza yazıldığı iddiası
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Edirne'de torununun motosikletiyle markete giden yaşlı kadına ceza yazıldığı iddiası

Edirne'de torununun motosikletiyle markete giden yaşlı kadına ceza yazıldığı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de tam kapanma uygulamasında markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa polis ekipleri tarafından tutanak tutulup, ceza kesildiği haberleri gündeme gelmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşlı kadına sadece tutanak tutulduğu, herhangi bir ceza verilmediği belirtildi.

Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidenlere polis tutanak tutmuştu. Alışverişe torunun kullandığı elektrikli bisiklet ile gelen ve tutanak tutulan yaşlı kadın, "Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın" demişti. Bu haberin ardından açıklama yapan valilik kadına sadece tutanak tutulduğu ceza yazılmadığını ifade etti.

"İNSANİ DURUM GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Yaşlı kadının yürüyemediği için markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa, görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Edirne'de torununun motosikletiyle markete giden yaşlı kadına ceza yazıldığı iddiası
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Edirne'de tam kapanma uygulamasında markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa polis ekipleri tarafından tutanak tutulup, ceza kesildiği haberleri gündeme gelmişti.

Valilik, yaşlı kadın için sadece tutanak tutulduğunu, herhangi bir ceza kesilmediğini açıkladı.

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