EDİRNE (İHA) - Edirne'de Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

EDİRNE - Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin 'Türkçe Eğitim Bayramı' Trakya Üniversitesi'nde dördüncü kez düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan Türkçe Eğitim Bayramı, Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından ise Türkiye ve Kuzey Makedonya milli marşları çalındı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago etkinlikte yaptığı konuşmada, bu bayramın Kuzey Makedonya sınırları dışında kutlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, ülkede Türkçe eğitim gören öğrenci sayısının her yıl arttığını söyledi.

"Türkçe öğrenim uygulamasını uygulamaya koyuyoruz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp burada yaptığı konuşmada, "Balkanlardan gelen öğrencilere destek olmak için Türkçe öğrenim uygulamasını 21 Aralık itibariyle cep telefonları ve internette ücretsiz olarak uygulamaya koyacağız" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin Trakya Üniversitesi'nde olduğunu aktardı. Makedonya'dan 172 öğrenciyi okutmaktan onur duyduğunu belirten Rektör Tabakoğlu, bu güne kadar 168 öğrenciyi ise mezun ettiklerini ifade etti.

Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu Grubu Makedonya Öğrencileri Temsilcisi Hişam Emin Makedonya'nın gururu ve sembolü olan 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitimi Bayramı münasebetiyle burada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Makedonya Türk Demokratik Partisi milletvekili ve Devlet Bakanı Hadi Nezir de programda yer aldı.

Konuşmaların ardından sahne alan Rumeli Balkan Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ilgiyle izlendi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdim edilmesinin ardından video gösterimi ve müzik dinletisi ile etkinlik sona erdi.

Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören Balkanlar ve Makedonya'dan gelen öğrenciler çalınan şarkı ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Çeşitli yörelere ait müziklerin çalınması sırasında alkışlarla eşlik eden protokol üyelerinin de ayağa kalkıp halay çekmesiyle renkli görüntüler oluştu.