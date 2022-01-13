Edirne'de lojistik merkezleriyle ilgili yapılacak çalışmalar görüşüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de demir yolunun daha fazla kullanılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ve projeler ele alındı.

Vali Ekrem Canalp, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda, Avrupa'ya yapılan ihraç taşımalarında demir yolunun daha fazla kullanılmasına yönelik Edirne'deki lojistik merkezlerle ilgili konular, yapılacak çalışmalar ve projeler görüşüldü.

Toplantıya, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Ticaret Bakanlığına bağlı daire başkanları da katıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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