Edirne'de lise öğrencileri sokak hayvanları için kulübe yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de lise öğrencileri sokak hayvanları için kulübe yaptı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de lise öğrencileri sokak hayvanları için kulübe yaptı

Edirne'de lise öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanları için kulübeler inşa etti.

EDİRNE (AA) - Edirne'de lise öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanları için kulübeler inşa etti.

Edirne Liselerarası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) üyesi öğrenciler, sokak hayvanlarının kış aylarını daha sıcak bir yuvada geçirebilmeleri için bir araya geldi.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler atık paletler, tahtalar ve brandalardan yaklaşık 40 kulübe yaptı. Kulübe yapımına Edirne Belediyesi ve kentteki hayvanseverler de destek verdi.

ELHAYDO Başkanı Eminr Yenibaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel kulübe yapım etkinliklerinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Yenibaş, "Bugün şehir içindeki ve Sarayiçi bölgesindeki köpekler için kulübeler yapıyoruz. Bu seneki etkinliğimizi onlara ithaf ediyoruz. Etkinliğimizin üçüncüsünü yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü liseli gençlerin bunu misyon edinip her sene düzenli olarak bir etkinliği yapması, Edirne'nin genç neslinin duyarlılığını gösteriyor." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise lise öğrencilerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Tanrıkulu, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Esra Erol Ezgi Mola Gülben Ergen
Spor Marcao Balotelli Serdar Aziz Alex Teixeira Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de lise öğrencileri sokak hayvanları için kulübe yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:08:03. #1.11#