Edirne'de lise öğrencileri kedi evlerini boyadı

Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bulunan kedi evini boyadı.

Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bulunan kedi evini boyadı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Edirne Belediyesi olarak Trakya'nın en büyük geçici sokak hayvanı barınağına sahip olduklarını, 3 veteriner, 4 teknisyen, 34 çalışan ile birlikte sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalıştıklarını belirtti.

Lise öğrencilerine Sokak Hayvanları Günü'nde yapmış oldukları etkinlik nedeniyle teşekkür eden Tanrıkulu, pandemi döneminde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

Kentin çeşitli noktalarında sokak hayvanlarını beslediklerini aktaran Tanrıkulu, konuşmasına şöyle devam etti:

"15 tane sivil toplum örgütü ve gönüllüler ile birlikte sokak canlarımızı besliyoruz. Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın talimatıyla depomuzu tamamen yemle doldurduk. Normal yılda 40 ton aldığımız yemi bu yıl 100 tona çıkardık. Çünkü büyük restoranlar, yemekhaneler kapatıldığı için yemek toplayamaz duruma geldik. Bunu öngörmüştük. Bu yüzdende de Başkanımızın talimatıyla 100 tonluk mama kapasitesine ulaştık. Bir program dahilinde 15 sivil toplum örgütü ile şehrimizin farklı noktalarında beslemeler yapıyoruz."

ELHAYDO Yönetim Kurulu Başkanı Emir Yenibaş da, hayvanların bulundukları mekanları daha da güzelleştirmeye ve insanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirterek, Edirne Liseler Arası Hayvan Dostları Topluluğu'nu da bu nedenle kurduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda