Edirne'de lisanslı depoculuk çiftçiye kazandırıyor
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Edirne'de lisanslı depoculuk çiftçiye kazandırıyor

Edirne'de lisanslı depoculuk çiftçiye kazandırıyorEDİRNE'nin Keşan ilçesinde buğday hasadı sürerken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'ndeki lisanslı depolarda mahsul alımına başlandı.

04.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:25

Edirne'de lisanslı depoculuk çiftçiye kazandırıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde buğday hasadı sürerken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'ndeki lisanslı depolarda mahsul alımına başlandı.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Sözcüsü Dr. Fatma Aksal, beraberinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ile birlikte TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Heyet ardından Şube Müdürü Ali Gücüyeter ve üreticilerle görüştü.

'LİSANSLI DEPONUN ÇOK ARTILARI VAR'

Milletvekili Fatma Aksal, Trakya'da devam eden buğday hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "Trakya'nın en büyük lisanslı deposunu Keşan'da kurduk. Bu yıl itibariyle 90 bin ton kapasiteye sahip oldu. Tüm Türkiye'ye hitap eden bir depo. Ben lisanslı deponun gerekliliğine inananlardanım. Lisanslı deponun çok artıları var. Lisanslı deponun amacı üreticimizin ürünün bol olduğu dönemde ürününü satmak zorunda kalmaması. Lisanslı depo çok artı getiriyor. Biz üreticimizi tüccara muhtaç bırakmak istemedik. Bu yıl ürün bırakan üreticinin parasını aynı gün yada 3 iş günü içerisinde ödüyoruz. Ama bizim amacımız üreticinin fiyat en yüksek olduğu dönemde ürününü satması.

'ÜRÜN ZAYİATI ÜRETİCİYE YANSIMIYOR'

Mahsulün lisanslı depolara verilmesinin birçok avantajı olduğunu ifade eden Aksal, "Lisanslı depolara ürününüzü getirip, elektronik bir sertifika alıyorsunuz. Nakliye desteği, stopaj ve kira desteği veriyoruz. Üretici buradan aldığı elektronik sertifikayla Ziraat Bankası'na giderek ürününün karşılığının yüzde 75'ine kadar sıfır faizle kredi kullanabiliyor. Üretici ürününü bu dönemde satmak zorunda değil. En yüksek fiyat ne zaman olursa o zaman satar. Lisanslı deponun diğer bir avantajı da ürün zayiatı üreticiye yansımıyor. Ürününü kendileri depoladığında yüzde 7-8 gibi bir kayıp oluyordu. Lisanslı depolarda zayi binde 7'lere düşüyor. Üreticimize hiçbir kaybı olmuyor. Üreticimiz şimdi kaç ton depoya mahsul koyduysa, ileriki aylarda da yine aynı tondan satıyor" diye konuştu. Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürü Ali Gücüyeter de lisanslı depoculuğun üreticiye olan destek ve katkıları hakkında bilgi verdi.

Edirne'de lisanslı depoculuk çiftçiye kazandırıyor

Kaynak: DHA

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