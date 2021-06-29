Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
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Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Ekonomi

Edirne'de, ekim alanları her geçen yıl artan lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Edirne'de, ekim alanları her geçen yıl artan lavanta tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Toplanan lavantalar, motorlu biçim makinasıyla ayrılarak distilasyon ünitesine gönderiliyor. Burada yüksek ısıdaki kazanların içine konulan çiçeklerin yağ ve suyu ayrılıyor.

Tıbbi aromatik bitkilerden olan lavanta, pek çok farklı alanda kullanılıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce başladıkları lavanta adaptasyon çalışmalarının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve lavanta ekim alanlarının bölgede hızlı şekilde arttığını söyledi.

Tülek, kent genelinde lavanta tarlalarının 560 dekara ulaştığını belirtti.

Kent genelinde verimin düşük olduğu, marjinal alanlarda lavanta ekimini önerdiklerini dile getiren Tülek, "Kurulmuş olan bahçelerde verim çağına geçmiş alanlar var. Lavanta ikinci yılından sonra verimli duruma geçiyor ve 10 yıl ekonomik ömrü var. Bölgemizde hasat başladı. 1 dekar alandan ortalama 4-12 litre uçucu yağ elde edilmekte. Tabi hasat dönemindeki hava koşulları bu miktarı etkiliyor." diye konuştu.

Tülek, geçen yıl lavanta yağının litresinin ortalama 60-70 avrodan satıldığını kaydetti.

Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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