Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
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Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi

Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' törenle başladı.

EDİRNE'de her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' törenle başladı. Kentte 4 gün devam edecek etkinlik kapsamında lavanta tarlaları fotoğrafçılar ve vatandaşların akınına uğrarken, bu yıl ilk kez üretilen lavanta şerbeti de katılımcılara ikram edildi.

Edirne Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstisüsü Müdürlüğü (TTAE) tarafından düzenlenen Lavanta Tarla Günleri başladı. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan lavanta tarlalarında görsel şölenin yaşandığı etkinliğin açılış töreni ise TTAE bahçesinde yapıldı. Açılışa fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp buradaki konuşmasında, Edirne'de lavanta ekim alanının günden güne arttığını belirtti.

'LAVANTA EKİMİ ARTTIKÇA EKONOMİK DEĞERİ DE ARTIYOR'Hem üreticilerin hem de profesyonel şirketlerin lavantaya olan ilgisinin arttığını söyleyen Vali Canalp,  "Şu anda açılışını yaptığımız lavantanın da günden güne ekim alanları gelişiyor. Çiftçilerimizin de alakası artıyor. Profesyonel şirketler de alaka göstermeye devam ediyorlar. Lavanta pek çok açıdan kıymetli bir bitki. Bir defa tıbbi aromatik bir bitki. Birazdan yağını çıkaracağımız bu bitki ekonomik bir değer. Aynı zamanda yoğun ektiğiniz zaman bal üretimi açısından da son derece ehemmiyetli bir bitki. Lavanta balı kilosu 25 eurodan başlayıp 150 euroya kadar artan ekonomik bir değer. Bu şekilde lavanta ekimi arttıkça lavanta balı üretimi de artıyor bu da çiftçimize ekonomik değer olarak katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.'TRAKYA'DA 2 BİN 660 DEKAR ALANDA EKİLİYOR'TTAE Müdürü Adnan Tülek, Trakya bölgesinde lavantanın toplam 2 bin 660 dekar ekim alanı olduğunu dile getirdi. Tülek, "Kırklareli bölgesinde 1200 dekar, Tekirdağ'da 900 dekar ve Edirne'de 560 dekar olmak üzere Trakya bölgesinde lavender dediğimiz, İngiliz lavantası olarak da bilinen lavanta ekim alanı var. Artık endüstriyel olarak da üretim yapılmakta bölgemizde. Bu da önemli bir konu. Bu yıl bitkilerin gelişimi gayet güzel. Dolayısıyla biz 2021 lavanta hasadının bölgemizde tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.Lavanta Tarla Günleri açılışında, lavanta yağı da çıkarıldı. Vali Ekrem Canalp yağın çıkarıldığı makineyi kullanırken, ekonomik olarak değerine vurgu yaptı. Protokol, lavanta tarlasında gerçekleştirilen hasat etkinliğine de katıldı. Etkinliğe katılanlara ise ayrıca bu yıl ilk kez lavantadan yapılan şerbet ikram edildi.

 


Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' ile mor bahçeler şenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

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