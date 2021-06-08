Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" 11 Haziran'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" 11 Haziran'da başlayacak

Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' 11 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Edirne'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri, lavanta bahçelerinin farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Edirne'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Lavanta Tarla Günleri, lavanta bahçelerinin farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsünün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri'nin tanıtımı için Enstitüye ait lavanta bahçesinde toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentin "festivaller şehri" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Etkinliğin 11-15 Haziran'da düzenleneceğini aktaran Soytürk, "Bu yıl 4. Lavanta Tarla Günleri'ni gerçekleştireceğiz. Bugün de lavanta bahçesinde etkinliğimizi tüm halkımıza duyuruyoruz. Etkinlikte dolu dolu 4 gün geçireceğiz. Çocuklarla kahkaha atacağız, spor yapacağız. Gençlerle şarkı söyleyeceğiz. Gastronomi etkinlikleri de var. Lavanta şerbeti ve lavantalı kurabiye yapımı olacak, söyleşiler olacak." dedi.

Bu yıl etkinliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafeye de dikkat ederek düzenleyeceklerini anlatan Soytürk, tüm Edirne halkını etkinliğe davet etti.

Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek ise Edirne'de lavanta ekim alanlarının her yıl arttığını belirtti.

Öte yandan toplantıya katılan vatandaşlar lavanta bahçesinde gezinti yaptı. Hatice Erkurt Anaokulu öğrencilerinin farklı kostümler giyerek mor bahçeler arasında yaptıkları gezinti renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' 11 Haziran'da başlayacak
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' 11 Haziran'da başlayacak
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' 11 Haziran'da başlayacak
Edirne'de 'Lavanta Tarla Günleri' 11 Haziran'da başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Fatma Turgut
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de "Lavanta Tarla Günleri" 11 Haziran'da başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:12:31. #1.14#

title