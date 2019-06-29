Edirne'de, lastik botta 43 kaçak yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 43 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 43 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkii önlerinde, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, İran ve Azerbaycan uyruklu 10'u çocuk, 9'u kadın, toplam 43 kaçağı yakaladı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Edirne
Kaynak: DHA
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