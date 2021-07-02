Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
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Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de kuvvetli sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan kuvvetli fırtınaya eşlik eden gök gürültülü kuvvetli sağanak, yer yer dolu olarak yağdı.

Fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, elektrik kabloları koptu, bazı ağaçlar devrildi.

Bazı mahalleler ve yollarda büyük su birikintileri oluştu. Dolu nedeniyle bazı araçların kaportaları da zarar gördü. Yağışın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)
Kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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