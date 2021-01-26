Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu
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Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu

26.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:30
Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu

Edirne'de etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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