Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu
26.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:30
Edirne'de etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci