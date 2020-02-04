Edirne'de kuvvetli sağanak bekleniyor
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Edirne'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Edirne'nin güney ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

04.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:54
Edirne'de kuvvetli sağanak bekleniyor

'nin güney ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde kentin güney ilçelerinde başlayacak sağanağın yarın sabahtan itibaren kuvvetli sağanağa dönmesi bekleniyor.

Meriç, Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde görülecek kuvvetli sağanaktan kaynaklanabilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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