Kuvvetli sağanağın ardından temizlik çalışması başlatıldı

Edirne'deki gök gürültülü kuvvetli sağanak, kuvvetli fırtına ve dolu sonrası zarar oluşan alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Edirne'deki gök gürültülü kuvvetli sağanak, kuvvetli fırtına ve dolu sonrası zarar oluşan alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde, iklim bilimcilerin aşırı sıcak ve aşırı soğuk havanın çarpışması sonucu oluşan downburst olarak adlandırdığı hadisenin meydana geldiği kentte bir anda başlayan ve sık sık yön değiştiren kuvvetli rüzgarın ardından şiddetli yağış görüldü.

Elektrik direklerinin devrilmesine, ağaçların yıkılmasına, çatıların uçmasına neden olan meteorolojik vaka, birçok bodrum katta su baskınına neden oldu.

Su basan evlerdeki tahliye ve temizlik işleri devam ederken, yollara devrilen ağaçlar da kaldırılmaya başlandı.

Kentin bazı bölgelerinde ise hala elektrik yok. Bu arızaların da giderilmesine çalışılıyor. Bu arada yaşanan olay ekili alanlara da zarar verdi.

Tarım arazileri zarar gördü

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Edirne'de bir afet yaşandığını söyledi.

Kentteki bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Arabacı, şöyle konuştu:

"Sağanak, fırtına ve dolu ile İskenderköy civarında bazı tarım arazilerine zarar verdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mevkisindeki bazı arazilerin de zarar gördüğünü çiftçilerimiz söyledi. Herkese büyük geçmiş olsun, tespit çalışmaları yapılacak. Buğday hasadının olduğu sırada bunun gerçekleşmesi çiftçimizi tedirgin etti. Tarlalarımız uygun hale geldiğinde çiftçimiz hasada devam edecek. Allah daha beterinden korusun, tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran