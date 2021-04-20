Kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu oldu
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Kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu oldu

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Meriç Nehri'nden su takviyesi yapılan Altınyazı Barajı çiftçinin umudu oldu.

Edirne'de, Meriç Nehri'nden su takviyesi yapılan Altınyazı Barajı çiftçinin umudu oldu.

Yaşanan kuraklık yüzünden su seviyesi yüzde 1'lere kadar düşen Uzunköprü ilçesindeki baraj göleti, arızalı istasyonların tamir edilmesi ile Meriç Nehri'nden su takviyesi ve etkili olan son yağışlarla doldu.

Meriç Nehri'nden 18 yıl sonra ilk defa su verilen barajın doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Baraj yaz aylarında özellikle çeltik sulamasında 16 köy çiftçisine hizmet edecek, 52 bin dönüm araziyi sulayacak.

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıl durumdaki istasyon, pompa ve su kanallarını onardıklarını söyledi.

Bu sayede açılan kanallardan Meriç Nehri'nden 4 aktarmayla baraja su akıttıklarını anlatan Kaya, "Geçen yıl ciddi bir kuraklık yaşandı ülkemizde. Bizim de burada üreticiler kuraklıktan fazlasıyla etkilendi. Ama bu sene yağışların güzel olması ve Meriç Nehri'nden gelen suyla barajımız doldu. Çiftçimiz bu sene umutlu mağdur olmayacaklar." diye konuştu.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Kaya, bölge üreticisine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Kaya, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edine İl Başkanı Belgin İba'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu oldu
Kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu oldu
Kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu oldu
Kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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