Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:48
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öyküm Okuklu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öyküm Okuklu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ocak, Öztuna ve Okuklu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ocak, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" adlı fotoğraflara oy verdi.

Öztuna, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" fotoğraflarını seçti.

Okuklu ise haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdehale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğraflar için oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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