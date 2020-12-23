Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:10
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz ile Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Kerim Yapça, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürü Şenol Deniz ile Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürü Kerim Yapça, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Deniz ve Yapça, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Deniz, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğraflarına oy verdi.

Yapça da haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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