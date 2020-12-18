Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Tülek ve Kuran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Tülek, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" adlı fotoğraflara oy verdi.

DSİ 11. Bölge Müdürü Kuran ise haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci