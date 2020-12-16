Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı
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Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı

16.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:38
Edirne'de kurum müdürleri AA'nın

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın fotoğrafları oylaması"na katıldı.

Fotoğrafları inceleyen Altun, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" ve haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafına oy kullandı.

İl Müftüsü Bozkurt ise yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını oyladı.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal ise yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" ve haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" adlı fotoğrafına oy kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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