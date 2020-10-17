Edirne'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB istihdama katkı sağlayacak
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Edirne'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB istihdama katkı sağlayacak

17.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:52
Edirne'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB istihdama katkı sağlayacak

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan'da kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin bölge tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturacağını belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan'da kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin bölge tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sağlayarak yeni istihdam alanları oluşturacağını belirtti.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, Keşan Belediyesinde gerçekleşen çalışma toplantısında Trakya'nın tarım ve hayvancılıkta söz sahibi bir konumda olduğunu belirtti.

Trakya'daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin dahada geliştirilmesi ve elde edilen gelirin artırılması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Trakya'nın bu anlamda daha da zenginleşmesi, üretimin artırılması için paydaşlarımızla beraber elimizden gelen çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bölgede istihdamın artırılması, köylerde ve kırsalda hayvancılığın artırılması anlamında önemli katkılar sağlayacak. Sadece süt üretimi değil aynı zamanda kırsal gelirin artırılması, bu mesleğin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli faydalar sağlayacak. Keşan bu anlamda hızlı ve heyecanlı. İnşallah 5 yıla kalmadan bitiririz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kurulması planlanan OSB'nin Keşan'ın kalkınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gıda Organize Sanayi Bölgesinden sonra Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalara başlandığını vurgulayan Helvacıoğlu, "İnşallah önümüzdeki mevzuata göre en geç 5 yıl içerisinde bu bölgede en az 50 yatırımcının olacağı bir tarıma dayalı ihtisas bölgesi kurmuş olacağız." dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı da yapılacak çalışmayla hem üreticinin hem de sanayicinin kazançlı çıkacağını kaydetti.

Toplantıya, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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