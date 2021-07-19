Edirne'de kurban pazarlarında arife günü hareketliliği yaşanıyor
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Edirne'de kurban pazarlarında arife günü hareketliliği yaşanıyor

Edirne'de kurban pazarlarında arife günü hareketliliği yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'deki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne'deki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, üreticiler tüm hayvanları satmak, alıcılar da evlerine kurbanlıkla dönmek için çaba sarf ediyor.

Yetiştiriciler, Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları en iyi fiyata satmaya, kurbanlık alımını arife gününe bırakan vatandaşlar ise bütçelerine göre fiyata almaya çalışıyor.

Üretici Alim Aydın, AA muhabirine, pazara 25 kurbanlık getirdiğini 2 günde çoğunu sattığını, elinde 3-4 hayvanının kaldığını söyledi.

Arife günü pazarın biraz hareketlendiğini anlatan Aydın, "Satışlardan memnunuz. Ben elimdeki hayvanların çoğunu sattım. Onlar da bugün gider. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Üretici Erol Savaş ise Çömlekakpınar köyünden getirdiği 35 kurbanlığın 30'unu sattığını, köyüne mutlu bir şekilde döneceğini dile getirdi.

Pazara kurban bakmaya gelen Türkmen Bayraktar, her sene kurbanını Edirne Tarım Açık Cezaevinden aldığını, bu sene cezaevinde kurban bulamadığı için pazara geldiğini anlattı.

Kurban bakarken acele etmediğini, gezdikten sonra hangi kurbanı alacağına karar vereceğini vurgulayan Bayraktar, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurbanlık pazarında küçükbaş hayvanlar, kilosuna göre 1500 ile 3 bin 500 lira arasında satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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