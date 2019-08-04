EDİRNE'DE KURBAN PAZARINDA YOĞUNLUK

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği sürüyor. Kurban pazarında ilgi çeken 100 kilo ağırlığındaki 'Kamil' adlı teke, 1650 TL'ye alıcı buldu.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında Kurban Bayramı'na 1 hafta kala hareketlilik sürüyor. Pazara getirilen küçükbaş kurbanlıklar, 850 ila 1700 TL arasında fiyatlarla alıcı bekliyor. Pazarda bu yıl küçük baş hayvan sayısının fazlalığı dikkat çekerken, alıcılar en çok kurbanlık için koyun ve koçları tercih ediyor. Hareketliliğin arife günü kurulacak pazarda daha da artması beklenirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yılla aşağı yukarı aynı olduğu belirtildi. Kurban pazarına getirilen 100 kilo ağırlığındaki 'Kamil' adlı teke ise büyük ilgi gördü. Teke 'Kamil' kurban pazarında 1650 TL'ye alıcı buldu.

'KURBAN SATIŞLARIMIZ İYİ'

Üretici İslam Kurt, bayrama az bir süre kala kurban satışlarının arttığını belirterek, Kurban satışlarımız iyi. İstediğimiz fiyatları elde edemedik ama yine de mutlu olmaya çalışıyoruz. Müşterinin talebine göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle keçi burmasıyla koç var. Vatandaşın istediği mal maalesef elde yok. Eldeki mal da yetersiz. Fiyatlar geçen yılkinden biraz farklı. Şu an küçükbaşın kilo olarak canlı baskül fiyatı 24 ila 25 TL arasında değişiyor dedi.

'BU YIL KUZUYA ÇOK FAZLA TALEP OLDU'

Şaban Yeşiloğlu da yıl boyunca ilgi gören kuzular nedeniyle kurban olacak hayvan sayısının azaldığını ifade ederek, Bu yıl kuzuya çok fazla talep oldu. Bu nedenle elimizde kurban olabilecek hayvan sayısı az. Fiyatlarda çok iç açıcı değil. Elimizde uygun kurbanlıklar olsa yok satılırdı. Elimizde olanı satmaya çalışıyoruz diye konuştu.

Fatih Okur ise kurban pazarının hareketlendiğini kaydederek, Alıcı ve satıcılar oldukça ilgi gösteriyor. Herhalde bayram tatilinin kısa olması kurban satışlarını arttırdı. Bugünkü yoğunluk önümüzdeki günlerin de yoğun geçeceğinin bir göstergesi. Fiyatlarda hesaplı sayılabilir. Hem üreticiyi, hem de alıcıyı memnun edecek bir pazar olacağını umuyoruz. Alıcılar 1000 ila 2000 TL arasında fiyatlara istediği kurbanlıkları bulabiliyor. Arife günü fiyatlar az da olsa düşer. Arife günü pazarın çok daha kalabalık olmasını bekliyoruz dedi.

'TRAKYA KIVIRCIK KOYUNU, BÖLGEMİZDE BİR MARKA HALİNE GELDİ'

Trakya kıvırcık koyununun bir marka haline geldiğini belirten Okur, Yem fiyatlarının artması özellikle büyükbaş üretiminde üreticilerin biraz geri çekilmesine neden oldu. Küçükbaşta üretim daha fazla. Küçükbaş, Trakya kıvırcık koyunu bölgemizde bir marka haline geldi. Özellikle İstanbul'da aranan bir marka oldu. Bu nedenle de küçükbaş sayısında bölgemizde bir artış var. Süt fiyatlarının artması ve yem fiyatlarının aşağıya çekilmesiyle bölgemizde büyükbaş sayısında da artış görülebilir dedi.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nin Çarşamba gününden itibaren arife gününe kadar açık olacağı bildirildi.

Kaynak: DHA