Edirne'de kurban hareketliliği başladı Edirne'de kurban hareketliliği başladıEDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği başladı.

Edirne'de kurban hareketliliği başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan kurbanlık satış yerinde, bayram hareketliliği başladı. Pazara gelenler ateşleri ölçüldükten sonra maske takarak içeri alınırken, araçlar ise dezanfeksiyon tünelinde ilaçlandı.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde kurulan satış noktasında üreticiler, 1 yıl boyunca baktıkları hayvanları hazırlayarak, pazara çıkarıp en iyi fiyata satmaya çalışırken, alıcılar da bütçesine uygun kurbanlığı seçmeye gayret etti. Pazara gelen araçlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezanfeksiyon tünelinde ilaçlanarak içeri alındı. Üretici ve alıcılar maske takılarak alışveriş yaparken, pazarın değişik noktalarına el dezenfektanları yerleştirildi. Pazara gelenler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslarla sık sık uyarıldı. Pazarda tokalaşarak pazarlık yapılmasına ise izin verilmedi.

'ÜRETİCİLERİN BEKLEDİĞİ FİYATLAR KARŞILIĞINI BULUYOR'

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Pazara gelen tüm hayvanlar veteriner kontrolünden geçiyor. Tüm yetiştiricilerimizin ve vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor, maske takmaları sağlanarak, sosyal mesafe ve hijyen kuralarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta pazara katılım daha fazla. Üreticilerin beklediği fiyatlar karşılığını buluyor. Bizim için halk sağlığı çok önemli" dedi.

İSTANBUL'DAKİ PAZARLARA HAYVAN SEVKİYATI YARIN BAŞLAYACAK

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Şubesi'nde görevli veteriner hekimi Fatih Okur da, yarın itibariyle İstanbul'daki pazarlara hayvan sevkıyatı başlayacağını ve bu nedenle Trakya'da da kurban hareketliliğinin başladığını ifade ederek, "Biz öncelikle halk sağlığını düşünüyoruz. Kurban bayramı öncesi bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üreticilerimizi ve alıcıları uyarıyoruz. Pazarda tokalaşarak pazarlık yapılmasına izin verilmiyoruz. Tedbirlere uyarsak hayırlı bir bayram geçireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Fatih Okur, kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta kişi başı hisseye 2 bin 500 ve 4 bin TL arasında düşen fiyatların düştüğünü, küçükbaş hayvanların ise bin 500 ila 2 bin 500 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Kaynak: DHA