Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını selden zarar görenlere gönderdi
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Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını selden zarar görenlere gönderdi

Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını selden zarar görenlere gönderdi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını sel felaketinde mağdur olanlara yardım için sel bölgesine gönderdi.

Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını sel felaketinde mağdur olanlara yardım için sel bölgesine gönderdi.

Edirne Müftülüğüne bağlı Yavuz Sultan Selim Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, Edirne Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt'u ziyaret etti.

Öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları sel felaketi sebebiyle zarar görenlere ulaştırılmak üzere Bozkurt'a teslim etti. Bozkurt da minik yüreklerden gelen bağışları makbuz karşılığında kabul etti.

İl Müftüsü Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklardan afet bölgesi için anlamlı bir bağış geldiğini söyledi.

Sel bölgesindeki vatandaşların zor zamanlar geçirdiğini belirten Bozkurt, "Afet yüzünden birçok kardeşimiz vefat etti, birçoğu da maddi anlamda zarar gördü. Bu nedenle Edirne genelinde bir yardım kampanyası başlatıldı, imamlarımız ve din görevlilerimiz destek oldu. Yardım çağrımız sonucu Kur'an kursumuzdaki öğrencilerimiz kumbaralarında topladıkları paraları afetzede kardeşlerine göndermek istediler."

Çocuklara teşekkür eden Bozkurt, "Onların bu davranışları bütün kardeşlerimize örnek olsun diye biz bu yardımları teslim alıp sel felaketinde zarar gören kardeşlerimize göndereceğiz." diye konuştu.

Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını selden zarar görenlere gönderdi
Edirne'de Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını selden zarar görenlere gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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