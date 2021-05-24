EDİRNE'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
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EDİRNE'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine eve yapılan baskında polisi gören 2 kişi pencereden atlayıp kaçmak isterken yakalandı.

EDİRNE'de kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine eve yapılan baskında polisi gören 2 kişi pencereden atlayıp kaçmak isterken yakalandı. Evde bulunan 9 kişi hakkında koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten tutanak tutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kumar oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine polis, 1'inci Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi üzerindeki eve baskın yaptı. Kağıt oynamak için masalar kurulan eve polisin geldiğini görenlerden 2'si pencereden atlayıp kaçmak isterken yakalandı. Evde yapılan aramada iskambil desteleri ele geçirildi, kumar oynamak için masa kurulduğu, pencerelerin koyu renkteki perdelerle kapatıldığı belirlendi. İçeride kumar oynandığına dair tespitte bulunulmayan evdeki 9 kişi hakkında, koronavirüs tedbirleri ihlal etmekten haklarında tutanak tutuldu.

EDİRNE'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
EDİRNE'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
EDİRNE'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN
EDİRNE'DE KUMARHANEYE ÇEVRİLEN EVE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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