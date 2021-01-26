Edirne'de kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası verildi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evin kahvehane gibi işletilerek iskambil oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adreste denetim yapan ekipler, iskambil kağıtları ile borç ve alacakların yazılı olduğu ajanda ele geçirdi.

Evdeki 9 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar