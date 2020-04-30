Edirne'de kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin lira ceza Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip, konteynerde kumar oynayan 10 kişiye toplam 40 bin lira idari ceza uygulandı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip, konteynerde kumar oynayan 10 kişiye toplam 40 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada bazı kişilerin bir iş yerinin çatı katına yerleştirilen konteynerde kumar oynadıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, buradaki 10 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 40 bin lira ceza verildi.

Kaynak: AA