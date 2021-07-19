Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
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Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı

Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Edirne'de meydana gelen trafik kazasında ters dönen aracın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında ters dönen aracın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

M.Ç. idaresindeki 22 AB 933 otomobil, Kazimihal Köprüsü yakınlarında ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü E.B.K'nin kullandığı 22 AAD 051 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada E.B.K idaresindeki otomobil savrularak ters döndü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

Sürücü E.B.K, babasının rahatsız olduğunu ve panik yapabileceği için kazayı ona iletmemelerini rica etti.

Ehliyetsiz sürücü, bir süre sonra haber verilmesi sonrası olay yerine gelen babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza yapan otomobiller bir süre sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı
Son Dakika | Kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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