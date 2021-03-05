Edirne'de köylülere ek gelir sağlayacak tıbbi ve aromatik bitki ormanı kuruldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bitki çeşitliliğini zenginleştirmek ve köyde yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlanması amacıyla tıbbi ve aromatik bitki ormanı oluşturuldu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bitki çeşitliliğini zenginleştirmek ve köyde yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlanması amacıyla tıbbi ve aromatik bitki ormanı oluşturuldu.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Büyünlü köyündeki 250 dönümlük çalılık arazi İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenerek dikime hazır hale getirildi.

Düzenlemeler sonrası alana Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 bin biberiye, 7 bin 500 kekik, 10 bin adaçayı, 2 bin hünnap, 5 bin güvem ve 2 bin ıhlamur fidanı dikildi.

Alanda trüf mantarının yaygınlaşması amacıyla bin 600 trüf sporu aşılanmış meşe ağacı fidanı ve 2 bin 400 ceviz fidanının dikimi de gerçekleştirildi.

İlçedeki bitki çeşitliliğini zenginleştirmek ve köyde yaşayanlara ek gelir sağlamak amacıyla oluşturulan ormanda, fidan ve bitkilerin ekimi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından yapıldı.

Dikim etkinliğine katılan Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Edirne'nin ilk tıbbi ve aromatik bitki ormanının Lalapaşa'da kurulduğunu belirtti.

Kaymakam Çakal, dikilen fidanlar ile tıbbi ve aromatik bitkilerin köyde ikamet eden vatandaşlara sulama ve bakımlarının yapılması karşılığında paylaştırılarak teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar