Edirne'de köylere hizmet götürme birliklerine hizmet araçları teslim edildi
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Edirne'de köylere hizmet götürme birliklerine hizmet araçları teslim edildi

14.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:01
Edirne'de köylere hizmet götürme birliklerine hizmet araçları teslim edildi

Edirne Valiliğince temin edilen 2 kepçe, Uzunköprü ve Keşan köylere hizmet götürme birliklerine teslim edildi.

Edirne Valiliğince temin edilen 2 kepçe, Uzunköprü ve Keşan köylere hizmet götürme birliklerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uzunköprü ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne alınan kepçenin Uzunköprü ve Meriç ilçelerindeki çalışmalarda hizmet vereceği belirtildi.

Keşan'a temin edilen kepçenin ise Keşan, Enez ve İpsala ilçelerindeki çalışmalarda kullanılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca turizm sezonunda Enez bölgesinde artan nüfus ile yürütülen çalışma ve hizmetlerin aksamaması için çöp kamyonu alındı. Temin edilen çöp kamyonu yaz sezonunda Enez bölgesinde, sezon haricinde ise ihtiyaç duyulan bölgelerde hizmet vermeye devam edecek. Edirne Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce geçtiğimiz aylarda temin edilen iş makinası merkez köylerle birlikte, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerinde vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla kullanılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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